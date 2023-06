Diplomatas chineses e americanos anunciam discussões 'francas' em Pequim

Diplomatas de alto escalão da China e dos Estados Unidos tiveram discussões "francas" e "construtivas" em Pequim sobre como melhorar as relações bilaterais, marcadas por várias disputas, informou nesta terça-feira (6) o ministério das Relações Exteriores do país asiático.

O subsecretário de Estado americano para o Leste da Ásia, Daniel Kritenbrink, visitou a capital chinesa nos últimos dias ao lado de Sarah Beran, conselheira do presidente Joe Biden para questões relacionadas a China e Taiwan.

Os dois representantes americanos se reuniram na segunda-feira com o vice-ministro chinês das Relações Exteriores, Ma Zhaoxu, e com Yang Tao, diretor para América do Norte e Oceania da pasta.

"As duas partes mantiveram uma comunicação franca, construtiva e produtiva sobre como melhorar as relações China-EUA e a gestão adequada das divergências", afirmou o ministério em um comunicado.

"A China explicou sua posição sobre Taiwan", o principal ponto de divergência entre os dois países, acrescenta a nota, antes de explicar que "as duas partes concordaram em prosseguir com a comunicação".

A China considera que Taiwan é uma de suas províncias que ainda não conseguiu reunificar com o restante do território desde o fim da guerra civil em 1949.

Pequim afirma que deseja uma "reunificação" pacífica com a ilha, mas não descarta usar a força para alcançar seu objetivo.

Mas os pontos em disputa entre as duas potências são mais amplos: domínio do setor de tecnologia, o tratamento dos muçulmanos uigures, comércio, Hong Kong ou a soberania sobre o Mar da China Meridional.

A reunião de segunda-feira foi "sincera e produtiva" e é parte dos "esforços contínuos para manter as linhas de comunicação abertas", afirmou o Departamento de Estado americano.

"As duas partes trocaram pontos de vista sobre as relações bilaterais, as questões vinculadas ao Estreito (de Taiwan), os canais de comunicação e outros temas", acrescenta uma nota.

Os diplomatas americanos também "indicaram claramente que os Estados Unidos vão lutar vigorosamente e defenderão os interesses e valores" do país.

Dois incidentes com navios e aviões militares chineses e americanos foram registrados nos últimos dias, um no Mar da China Meridional e outro no Estreito de Taiwan.

A Casa Branca afirmou na segunda-feira que as manobras chinesas para perturbar e afastar o avião e o navio americanos foram "agressivas". Pequim denunciou "provocações" de Washington.

