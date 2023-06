Covid ainda é uma ameaça, diz agência europeia

A covid-19 continua sendo uma ameaça, mesmo que agora não seja uma emergência sanitária mundial de saúde global - advertiu a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), nesta terça-feira (6), em sua entrevista coletiva regular sobre a pandemia.

Por quase três anos, essas coletivas de imprensa do órgão regulador europeu com sede em Amsterdã foram muito aguardadas por suas atualizações sobre temas como vacinas e tratamentos contra o vírus, que matou milhões de pessoas e teve graves consequências econômicas.

A EMA continuará os trabalhos sobre vacinas eficazes contra novas variantes da doença, anunciou a agência.

"Este vírus é e continuará sendo uma ameaça, em particular para os mais vulneráveis", afirmou o diretor da estratégia de vacinas da EMA, Marco Cavaleri.

O vírus "ainda circula, e novas variantes estão aparecendo", acrescentou.

As autoridades de saúde pública devem "estar atentas", especialmente no inverno, embora as vacinas anticovid evitem hospitalizações e salvem vidas, observou.

Em 5 de maio passado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a pandemia da covid-19 não era mais uma emergência sanitária mundial.

