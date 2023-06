Comunicado do Business Wire :MicroStrategy Incorporated

A MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) ("MicroStrategy" ou a "Empresa"), a maior empresa independente de análise e inteligência empresarial com capital aberto, anunciou uma nova parceria plurianual com a Microsoft que irá expandir a disponibilidade dos produtos da MicroStrategy impulsionada pela Microsoft Azure. A parceria irá integrar os recursos avançados de análise da MicroStrategy com o Azure OpenAI Service para ajudar as empresas a aproveitar todo o potencial de seus dados.

Por meio desta parceria, a MicroStrategy está investindo e aperfeiçoando ainda mais os recursos de inteligência artificial (IA) em sua plataforma de análise, MicroStrategy ONE?. É esperado que os casos de uso iniciais variem desde recursos de linguagem natural para gerar novas visualizações e painéis até melhorias de produtividade referentes a código, fluxo de trabalho, esquema e criação de conteúdo. A parceria entre a MicroStrategy e a Microsoft irá capacitar os usuários comerciais a tomar decisões com mais rapidez e informação, além de acelerar o desenvolvimento de novos aplicativos analíticos.

"Estamos perfeitamente posicionados para aumentar a produtividade em grandes empresas e todas as personas da inteligência empresarial, ao aproveitar tecnologias impulsionadas por IA", disse Cezary Raczko, Vice-Presidente Executivo de Engenharia da MicroStrategy. "Temos o prazer de associar-nos à Microsoft para integrar o Azure OpenAI Service, a fim de aprimorar nossa solução e trazer estes recursos de alto impacto ao mercado."

A parceria também inclui a integração dos produtos da MicroStrategy com o Microsoft 365, abrangendo poderosas integrações com a Microsoft Teams e PowerPoint, para fornecer às empresas melhores recursos analíticos em nuvem.

"Estamos muito satisfeitos em estender nossa parceria com a MicroStrategy para permitir que nossos clientes em comum aproveitem os recursos analíticos da MicroStrategy em nuvem por meio da flexibilidade e confiabilidade de nível internacional do Microsoft Azure", disse Gustavo Blum, Diretor Geral de Soluções em Nuvem, Desenvolvimento de Negócios ISV, Vendas e Estratégias na Microsoft. "Nosso acordo de cooperação irá permitir-nos acelerar a disponibilidade das inovações de produtos da MicroStrategy no Azure, incluindo integrações com o Azure OpenAI Service e o Microsoft 365."

Esta parceria representa um avanço significativo no mundo da análise habilitada por IA, ao oferecer às empresas uma solução abrangente para gerenciar e analisar seus dados em nuvem. A MicroStrategy e a Microsoft estão comprometidas em impulsionar a inovação e agregar valor aos clientes por intermédio desta cooperação.

