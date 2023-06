Comunicado do Business Wire :Kymeta

A empresa Kymeta, líder mundial em antenas parabólicas planas (www.kymetacorp.com), e a OneWeb, empresa de comunicações via satélite de baixa órbita terrestre (LEO, low Earth orbit) (oneweb.net) anunciaram hoje que o terminal Peregrine u8 LEO da Kymeta, dirigido eletronicamente, está agora disponível no mercado, se tornando a primeira antena plana a servir os mercados marítimos na rede LEO da OneWeb.

Essa oferta inédita na indústria revela um novo padrão de conectividade para os clientes marítimos que requerem desempenho excepcional e conectividade confiável em alto-mar, onde as redes existentes geralmente não chegam. As raízes profundas da Kymeta no mercado marítimos datam do lançamento de sua linha de produtos marítimos em 2017 e orientaram o design modernizado do terminal Peregrine u8 LEO, criado ao propósito para aplicações marítimas. Ao acessar a conectividade empresarial da OneWeb, todas as embarcações de grande porte, desde super iates a embarcações comerciais de pesca e remessa, podem agora se conectar de forma fácil e desapercebida em alto-mar assim como fariam em terra.

"Nossos clientes marítimos têm um conjunto único de necessidades, seja segurança cibernética confiável e acesso a manutenção em tempo real ou conexão à nuvem e fazer streaming da sua série favorita. É por isso que desenvolver uma solução igualmente exclusiva se tornou nossa missão", afirmou Walter Berger, presidente e co-CEO da Kymeta. "Orgulhosa de ser parceira da OneWeb, a Kymeta hoje passa por um marco empolgante em um dia que representa a realização do nosso compromisso conjunto de levar ao mercado um terminal LEO de baixa energia e discreto, criado para elevar e modernizar as comunicações marítimas".

Carole Plessy, vice-presidente do setor Marítimo e Europa da OneWeb, acrescentou:"Ao aproveitar o poder da nossa constelação de satélites de LEO, o Peregrine u8 da Kymeta possibilitará conectividade móvel em alto-mar, em vários dispositivos da mesma maneira que a rede residencial na sala de casa. Estamos contentes com o marco de hoje quanto a nossa parceria com a Kymeta, visto que é prova da nossa liderança coletiva no que diz respeito a desenvolver a indústria de satélites e um reconhecimento de que a conectividade deve estar prontamente acessível, independentemente de onde você está ou para onde você está indo".

As antenas marítimas tradicionais são volumosas, requerendo bastante energia e hardware abaixo do convés. Por outro lado, o terminal Peregrine u8 da Kymeta é pequeno, faz uso eficiente de energia, não requer equipamento com instalação especializada e pode ser instalado a bordo por apenas duas pessoas em questão de horas, ao invés de dias.

Os participantes do evento Nor-Shipping que acontecerá em breve em Oslo, Noruega, de 6 a 8 de junho, são encorajados a parar no estande da OneWeb (estande B03-14) para ver o Peregrine u8 pessoalmente e falar com um integrante da equipe da Kymeta.

Sobre a Kymeta

A Kymeta é líder do setor em antenas de satélite de painel plano, fornecendo soluções específicas para uma variedade de aplicações empresariais e militares e desbloqueando o valor comercial do espaço para atender à vasta e não atendida demanda por banda larga onipresente e conectividade verdadeiramente móvel para clientes do mundo inteiro. Sua tecnologia inovadora de metassuperfície, juntamente com uma abordagem centrada no software, oferece a primeira antena de satélite de painel plano baseada em metamaterial e dirigida eletronicamente disponível no mercado. As soluções da Kymeta de baixo custo, baixo consumo de energia e alto rendimento facilitam a conexão em movimento ou parado - para qualquer veículo, embarcação, aeronave ou plataforma fixa -, permitindo que as indústrias na Terra transformem suas operações aproveitando a capacidade no espaço.

A Kymeta é uma empresa privada com sede em Redmond, Washington (EUA).

Para mais informações, acesse kymetacorp.com

Sobre a OneWeb

A OneWeb é uma rede global de comunicações alimentada a partir do espaço, permitindo conectividade a governos, empresas e comunidades. A empresa está implementando uma constelação de satélites de baixa órbita terrestre (LEO, low Earth orbit) com uma rede de estações de gateway global e uma série de terminais de usuário para fornecer um serviço de comunicação acessível, rápido, de alta largura de banda e baixa latência, conectado ao futuro da IoT (internet das coisas) e rumo ao 5G.

Saiba mais em http://www.oneweb.world

