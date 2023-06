Comunicado do Business Wire :iconectiv

iconectiv:

-0- *T O que: O spam telefônico continua a atormentar consumidores do mundo inteiro, corroendo sua confiança no ecossistema de comunicações. De fato, consumidores do mundo inteiro foram inundados com mais de 655 milhões de chamadas de spam só nos últimos meses de 2022, sendo muitas destas ligações provenientes de fraudadores. O problema é tão predominante que 95% das pessoas só atendem uma chamada quando reconhecem o número. O problema é pior na Argentina, onde 52% das chamadas de números desconhecidos são spam e 22% das ligações são fraudulentas. Isso faz com que seja difícil para empresas e call centers passar chamadas legítimas para os consumidores. Durante um painel de discussão do Internet Day 2023, Alberto Apablaza da iconectiv discutiu maneiras como um ecossistema de comunicação confiável pode lidar com chamadas de spam e outros problemas, incluindo: O estado da portabilidade de números fixos e móveis Agilizar processos em torno dos números de emergência Segurança da rede Quem: Líderes da indústria para esta sessão do painel incluíram: Alberto Apablaza, diretor de Conta, LATAM na iconectiv Nacho Ribeiro, coordenador da Comissão de Telefone IP Jeff Pulver, fundador da Vonage e pioneiro no campo de Voz sobre Protocolo Internet (VoIP, Voice over Internet Protocol) Onde: Você pode assistir a uma reprodução dasessão do Internet Day 2023 aqui. *T

Sobre a iconectiv

Sua empresa e seus clientes precisam acessar e trocar informações de maneira simples, contínua e segura, e a ampla experiência da iconectiv em serviços de informação e sua incomparável inteligência de numeração ajudam você a conseguir isso. De fato, mais de dois bilhões de pessoas utilizam nossas plataformas todos os dias para manter suas redes, dispositivos e aplicativos conectados. Nossas soluções de Software como um Serviço (software-as-a-service, SaaS) baseadas na nuvem abrangem gestão de rede e operações, numeração, comunicações confiáveis e prevenção contra fraudes.

