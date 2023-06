Comunicado do Business Wire :Cirium

A Cirium, empresa líder em análise de aviação, comprometeu-se em apoiar a indústria da aviação a acelerar sua transformação digital e metas de sustentabilidade, com a introdução de um novo conjunto de produtos.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005693/pt/

AS NOVAS FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE AVIAÇÃO DA CIRIUM ACELERARÃO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E A SUSTENTABILIDADE NO SETOR DE AVIAÇÃO (Foto: Business Wire)

Os novos recursos que a Cirium agora oferece incluem previsão precisa de emissões de CO? para voos, conhecimento situacional de aeronaves, análise aprofundada de reserva antecipada e ferramentas analíticas que ajudam a avaliar o valor e a pegada de carbono de uma frota de aeronaves.

Para respaldar esse compromisso, a Cirium aumentou sua equipe de P&D em 600%, para 70 pessoas, e lançará seis novos produtos nos próximos meses, que dão acesso à combinação proprietária de dados e análises da Cirium.

As companhias aéreas serão capazes de executar análises operacionais mais aprofundadas para a tomada de decisões estratégicas e mitigar as próximas interrupções nos voos. Os aeroportos agora podem analisar reservas globais e dados de demanda para otimizar campanhas de marketing e gastos. Os fornecedores de ferramentas de reserva serão capazes de fornecer informações precisas sobre emissões de CO? em informações pré-viagem. Os arrendadores de aeronaves e bancos serão capazes de comparar as emissões de CO? das aeronaves para informar as metas de sustentabilidade.

Jeremy Bowen, CEO da Cirium, disse: "A Cirium continua aumentando seu investimento em ciência de dados e tecnologias emergentes que estão criando novas análises de alto valor. Os novos produtos que estamos trazendo para o mercado neste lançamento aproveitam nossos renomados dados padrão do setor e oferecem maior visibilidade às situações enfrentadas pelo setor de aviação todos os dias.

"A Cirium está empenhada em apoiar a digitalização da indústria da aviação à medida que se recupera após alguns anos turbulentos, permitindo que as empresas tomem decisões críticas sobre as operações das companhias aéreas, mitigando interrupções, oferecendo informações avançadas pré-viagem e tomando melhores decisões de investimento em aeronaves que atendam aos requisitos de metas de eficiência de combustível".

Sob sua solução de análise de aviação legível por máquina Cirium Sky, haverá três novos produtos:

-- Cirium Sky Warehouse apresenta uma riqueza de dados e análises de aviação históricos e prospectivos para planejamento estratégico e análise pós-operacional e está disponível por meio do software de nuvem Snowflake ou Amazon Redshift.

-- Cirium Sky API - Emissions fornece informações em tempo real sobre as emissões de CO? para cada voo programado no futuro, permitindo que empresas como fornecedores de ferramentas de reserva ofereçam informações sobre redução de carbono para viagens corporativas.

-- Cirium Sky Stream - Positional oferece uma transmissão ao vivo de dados posicionais de aeronaves em tempo real para consciência situacional.

Sob o Cirium Diio, a solução líder do setor para gerenciamento e otimização de planejamento de rede e movimentação de aeronaves em todo o mundo, uma nova ferramenta de Reservas Avançadas permitirá que os aeroportos analisem as tendências de reservas e aproveitem informações mais proativas sobre a demanda de passageiros.

Dois produtos serão revelados sob o Cirium Ascend, que oferece uma visão de 360 graus dos ativos da aeronave, passado, presente e futuro:

-- Cirium Ascend Risk Analytics permite que os financiadores de aeronaves monitorem e comparem a utilização de ativos de aeronaves em seu portfólio e informem estratégias para reduzir as emissões de CO?.

-- Cirium Ascend Value Trends fornece métricas importantes de valor e liquidez por diferentes classes de ativos de aeronaves para que os financiadores possam melhorar o retorno sobre o investimento e entender o risco de valor da aeronave.

Registre-se aquie seja o primeiro a saber quando os novos produtos da Cirium forem lançados.

Além do Cirium Sky, Diio e Ascend, a empresa fornece ferramentas de análise do viajante por meio de seus aplicativos e serviços Cirium Journey que tornam a jornada do viajante tranquila e informada, e custom analytics via Cirium Blu que atendem necessidades de aviação muito específicas e personalizadas de empresas em todo o mundo.

A Cirium reúne dados e análises poderosos para manter o mundo em movimento. Ela oferece informações criadas a partir de décadas de experiência no setor, permitindo que as empresas de viagens, fabricantes de aeronaves, aeroportos, companhias aéreas e instituições financeiras, entre outros, tomem decisões lógicas e informadas que moldam o futuro das viagens, aumentando as receitas e melhorando as experiências dos clientes. A Cirium faz parte da RELX, uma fornecedora mundial de análises baseadas em informações e ferramentas de decisão para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York a partir dos seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para mais informações, siga as atualizações da Cirium no LinkedIn ou Twitter ou visite cirium.com.

