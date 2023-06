Comunicado do Business Wire :C.H. Robinson

C.H. Robinson Worldwide, Inc. ("C.H. Robinson") (Nasdaq: CHRW) anunciou hoje que seu Conselho Administrativo designou Dave Bozeman como Diretor Executivo e membro do Conselho Administrativo a partir de 26 de junho de 2023. Scott Anderson, que vem atuando como Diretor Executivo interino desde janeiro de 2023, continuará em seu cargo até que o Sr. Bozeman ingresse na empresa e irá trabalhar com ele para garantir uma transição tranquila de liderança. O Sr. Anderson continuará atuando como membro da Conselho Administrativo da C.H. Robinson.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005536/pt/

Dave Bozeman (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Sr. Bozeman é um executivo talentoso, trazendo mais de 30 anos de experiência em empresas líderes do setor e marcas icônicas em cadeias de fornecimento, transporte a centros de distribuição, fabricação, setor digital e atendimento ao cliente para a C.H. Robinson. O Sr. Bozeman desenvolveu equipes em muitas organizações complexas e com visão de futuro, ao envolver o gerenciamento de desafios a curto prazo e, ao mesmo tempo, executar uma direção estratégica a longo prazo. Mais recentemente, atuou como Vice-Presidente da Divisão de Atendimento ao Cliente da Ford e Vice-Presidente de Veículos para Entusiastas da Ford Blue da Ford Motor Company, onde supervisionou o desempenho comercial geral de algumas das marcas de veículos mais notáveis da Ford.

Antes de fazer parte da Ford, o Sr. Bozeman atuou como Vice-Presidente da Amazon Transportation Services da Amazon.com, Inc., onde liderou a otimização da cadeia de fornecimento para entrega ao cliente em operações internacionais da Amazon. O Sr. Bozeman foi essencial na criação e expansão de empresas de transporte internacionais a centros de distribuição, que incluía operações comerciais terrestres e aéreas, bem como rodoviárias e sob o mesmo teto. Além disto, o Sr. Bozeman estabeleceu e lançou empresas internacionais de transporte que abrangem remessa digital de carga, transporte aéreo e empresas de coleta e entrega de pequenas encomendas.

Antes da Amazon, o Sr. Bozeman atuou como Vice-Presidente Sênior de Sistemas Corporativos da Caterpillar, Inc., onde liderou a fabricação mundial de todos os produtos de mineração da Caterpillar.

"Após um processo de pesquisa abrangente e cuidadoso, estamos felizes em nomear Dave como Diretor Executivo da C.H. Robinson", disse Jodee Kozlak, Presidente do Conselho Administrativo da C.H. Robinson. "Dave é um executivo experiente com um enorme histórico de reinventar modelos operacionais complexos com impacto em todo o setor, experiência comprovada em cadeia de fornecimento mundial e gerenciamento de logística em diversos ciclos econômicos e ampla experiência na liderança de equipes e culturas de alto desempenho para gerar resultados. Dave é o líder certo para levar a visão da C.H. Robinson adiante com seu foco na oportunidade organizacional e em agregar valor a nossos clientes e acionistas, ao capitalizar oportunidades da C.H. Robinson como líder no fornecimento de logística de ativos leves em um ambiente de cadeia de fornecimento em rápida evolução e cada vez mais complexo."

"É uma honra ingressar na C.H. Robinson e liderar o próximo capítulo de uma empresa tão excepcional", disse o Sr. Bozeman. "Estou na expectativa de trabalhar ao lado de uma grande equipe de gerenciamento e com funcionários talentosos para atender nossos clientes e acelerar a próxima fase de crescimento e sucesso sustentados. Estou confiante de que com os destacados serviços, pessoas e capacidades internacionais da C.H. Robinson, construiremos sobre uma base sólida existente e executaremos significativas oportunidades de crescimento para agregar valor duradouro aos acionistas, funcionários, comunidades e clientes da Robinson aos quais prestamos serviços."

A Sra. Kozlak concluiu: "Em nome de todo o Conselho, também gostaria de agradecer a Scott por sua liderança nos últimos seis meses enquanto conduzíamos nossa busca por um Diretor Executivo permanente. O Conselho e eu esperamos continuar nos beneficiando da experiência e percepções de Scott como membro de nosso Conselho."

Sobre Dave Bozeman

O Sr. Bozeman atuou anteriormente como Vice-Presidente da Divisão de Atendimento ao Cliente da Ford e Vice-Presidente de Veículos para Entusiastas da Ford Blue da Ford Motor Company. Antes de fazer parte da Ford, o Sr. Bozeman trabalhou como Vice-Presidente de Serviços de Transporte da Amazon.com, Inc. de 2017 a 2022. Antes disto, o Sr. Bozeman ocupou funções sênior em crescimento na Caterpillar, Inc. de 2008 a 2016, e por fim atuando como Vice-Presidente Sênior de Sistemas Corporativos. No início de sua carreira, o Sr. Bozeman passou 16 anos na Harley-Davidson, Inc. de 1992 a 2008. O Sr. Bozeman atuou como membro do Conselho Administrativo da Weyerhaeuser de 2015 a 2017.

O Sr. Bozeman tem mestrado em Gerenciamento de Engenharia pela Milwaukee School of Engineering e bacharelado em Projetos de Fabricação pela Bradley University.

O Sr. Bozeman e sua esposa Dawn irão se mudar para as Cidades Gêmeas junto com sua família.

Sobre a C.H. Robinson

A C.H. Robinson soluciona problemas de logística para empresas em todo o mundo e em todos os setores, do mais simples ao mais complexo. Com US$ 30 bilhões em fretes sob gestão e 20 milhões de remessas ao ano, somos uma das maiores plataformas de logística do mundo. Nosso conjunto internacional de serviços acelera o comércio para fornecer produtos e mercadorias que impulsionam a economia mundial. Com a combinação de nosso sistema de gerenciamento de transporte multimodal e experiência, usamos nossa vantagem de informação para oferecer soluções mais inteligentes a nossos 100.000 clientes e 96.000 transportadoras contratadas. Nossa tecnologia é criada por e para especialistas em cadeias de fornecimento, a fim de trazer melhorias mais rápidas e significativas aos negócios de nossos clientes. Como cidadão global responsável, também temos orgulho de contribuir com milhões de dólares para apoiar causas importantes à nossa empresa, nossa Fundação e nossos funcionários. Para mais informação, acesse nosso site www.chrobinson.com (Nasdaq: CHRW).

CHRW-IR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005536/pt/

Contato

PARA CONSULTAS DE INVESTIDORES, ENTRE EM CONTATO COM: Chuck Ives, Diretor de Relações com Investidores E-mail:[email protected]

PARA CONSULTAS DE MÍDIA, ENTRE EM CONTATO COM: Duncan Burns, Diretor de Comunicação E-mail:[email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.