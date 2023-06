Comunicado do Business Wire :BCA Research

BCA Research Inc, uma empresa da Delinian e líder independente em fornecer pesquisa de investimento mundial, anunciou hoje o lançamento do BCA Private Markets & Alternatives Service (PMA) - Serviço Privado de Mercados e Alternativas da BCA.

O novo serviço, o primeiro serviço dedicado a mercados privados que oferece consultoria de investimentos em uma empresa de pesquisa independente, proporciona inteligência, informações e percepções personalizadas sobre empresas em estágio inicial e em crescimento em todos os setores. A PMA irá oferecer aos investidores acesso a mercados privados e orientação sobre como podem impactar seus portfólios, ao fornecer análise e assessoria convincentes, abrangentes e imparciais sobre a criação de portfólios e decisões de gestão.

O PMA será dirigido pelo Estrategista Chefe, Brian Payne, que recentemente foi o diretor principal do portfólio de estratégias de diversificação de US$ 5 bilhões do Teacher's Retirement System de Illinois, e anteriormente pesquisador e negociador na Potomac River Capital. Brian terá uma equipe de pesquisadores e analistas para ajudar a oferecer profundidade dentro e entre as classes de ativos, enquanto aproveita a equipe de estrategistas da BCA para sua classe de ativos individual e experiência macro. O serviço inclui capital privado, crédito privado, fundos de cobertura e imóveis. Brian irá se reportar a Nicoletta Manoleas, Diretora Geral da BCA Research.

Com os investidores sentados no capital não gasto à espera de serem implantados, a BCA Research acredita que é o momento ideal para lançar mercados privados e serviços alternativos.

"O capital privado e crédito estão entre as classes de ativos mais procuradas por clientes e investidores em busca de diversificação de portfólios, sendo que nossa nova estratégia irá fornecer as melhores informações possíveis para ajudá-los a considerar os principais candidatos ao crescimento sustentável", disse Manoleas.

Payne comentou: "Os investidores estão buscando estratégias diversificadas na economia após a pandemia. Nossa abordagem será explorar o mais amplo universo de opções privadas e alternativas bem como aplicar nossa profunda experiência no assunto e a melhor análise proprietária da categoria, para oferecer a eles percepções prospectivas, com base em dados e itens processáveis. Estamos trazendo todo o peso da BCA Research para fornecer PMA à nossa lista de clientes em rápido crescimento, e estou empolgado por liderar a nova oferta."

BCA Research é o principal fornecedor independente de pesquisa de investimento mundial. Desde 1949, a missão da BCA Research vem sendo moldar o nível de convicção com que os nossos clientes tomam decisões de investimento, mediante a entrega de análises e previsões de ponta de todas as principais classes de ativos e economias. A empresa mantém uma sede em Montreal com escritórios locais em Londres, Nova York, San Francisco, Hong Kong, Sydney, Cidade do Cabo e São Paulo.

O portfólio de negócios da Delinian oferece dados, pesquisas, informações e conexões altamente direcionados, junto com perfis e análises preditivas.

