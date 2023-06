Comunicado do Business Wire :Axis Communications

A Axis Communications, líder do setor de monitoramento por vídeo, anunciou hoje que a empresa atingiu os principais marcos da cadeia de suprimentos, incluindo um aumento de mais de 45% em relação ao ano anterior nas entregas do primeiro trimestre, crescimento contínuo até 31 de maio e níveis recordes de estoque em seu canal de distribuição nas Américas para atender à forte demanda de integradores e clientes finais. Isso ocorre depois de um 2022 recorde, que rendeu US$ 1,6 bilhão em receita global e 20% de crescimento global ano a ano, conforme descrito no Relatório de Sustentabilidade da Axis 2022. Essas conquistas são resultado das iniciativas recentes da empresa, juntamente com seu programa de sustentabilidade líder do setor, que há muito tempo se concentra no aprimoramento da eficiência operacional e no fortalecimento da cadeia de suprimentos. Foi esse trabalho contínuo - juntamente com os esforços intensificados e as iniciativas inovadoras implementadas durante a crise da cadeia de suprimentos global - que ajudou a empresa a se destacar e a se posicionar solidamente para atender às necessidades futuras do mercado.

Antes da pandemia, a Axis Communications já havia reforçado sua cadeia de suprimentos por meio da implementação de um plano formal de sustentabilidade, que enfatizava cada vez mais os fatores ambientais, éticos e sociais. Foi durante a pandemia e a crise da cadeia de suprimentos global resultante, juntamente com a demanda recorde por produtos da Axis, que a Axis intensificou ainda mais seus esforços, intensificando a colaboração com seus parceiros de canal dedicados e clientes finais para melhorar o planejamento, a previsão e o gerenciamento de estoque. A Axis também avalia ativamente e introduz fornecedores secundários, expande seu uso de algumas das maiores empresas de Serviços de Manufatura Eletrônica (EMS) do mundo para aumentar a capacidade de produção e impulsiona a transformação digital em toda a cadeia de suprimentos.

Outras inovações incluíram o redesenho de mais de 100 câmeras - que estão sujeitas aos mesmos níveis rigorosos de testes e qualidade - para corresponder aos componentes disponíveis e criar flexibilidade na produção, investindo agressivamente em componentes de alta demanda para aumentar o estoque de reserva, agilizando os métodos de envio para dar suporte aos clientes e investindo em excesso de capacidade com seus parceiros de fabricação. Essas novas práticas operacionais, os processos simplificados e as parcerias ampliadas se tornarão um pilar e, em última análise, terão um efeito duradouro na capacidade da Axis de atender seus clientes agora e no futuro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A melhoria contínua faz parte do nosso DNA, e a adversidade muitas vezes estimula a inovação, por isso a pandemia da COVID-19 e a consequente crise na cadeia de suprimentos realmente nos colocaram em ação", disse Jeanette Skjelmose, vice-presidente de operações da Axis Communications. "Diversificar e solidificar nossa cadeia de suprimentos terá um impacto positivo duradouro para nossos parceiros e clientes - proporcionando maior resiliência para enfrentar quaisquer desafios futuros. Somos gratos aos nossos parceiros e clientes não apenas por nos apoiarem em tempos difíceis, mas também por trabalharem conosco para ajudar a identificar maneiras de melhorar nossa abordagem em relação ao atendimento ao cliente e ao gerenciamento da cadeia de suprimentos. Esses relacionamentos desempenharam um papel crucial para nos ajudar a criar uma visão mais forte e sustentável para o futuro."

Apesar dos efeitos persistentes da cadeia de suprimentos, as iniciativas da Axis ajudaram a empresa a entregar mais unidades em 2022 do que nunca. Com a Axis mantendo o recorde de remessas de unidades no novo ano, a empresa está no ritmo para superar a produção de 2022. Agora, alinhando-se aos estoques recordes na distribuição, mais de 85% dos produtos Axis estão prontamente disponíveis em prazos de entrega padrão, com alguns produtos restantes disponíveis, mas com prazos de entrega mais longos. A empresa continua a aumentar a produção em um esforço para restaurar os prazos de entrega padrão para os produtos restantes nos próximos meses.

"Na tempestade perfeita das restrições da cadeia de suprimentos e da demanda sem precedentes por nossos produtos, em alguns momentos do ano passado não conseguimos atender às expectativas de nossos clientes", disse Fredrik Nilsson, vice-presidente das Américas da Axis Communications. "Assumimos total responsabilidade e estamos trabalhando arduamente para restaurar nossa capacidade de fornecer os produtos e soluções de que nossos parceiros e clientes precisam. Estamos entusiasmados por estarmos mais fortes do que nunca com nossa equipe e cadeia de suprimentos, e estamos apenas começando."

À medida que a Axis continua a restaurar os prazos de entrega padrão para todos os produtos, a empresa trabalhará em estreita colaboração com os parceiros para definir as expectativas adequadas. Uma combinação de melhorias na cadeia de suprimentos e comunicação eficaz ajudou a Axis a estabelecer uma base sólida para um crescimento forte e contínuo, e indica o fim da volatilidade que caracterizou a fabricação durante a era da pandemia.

Sobre a Axis Communications

A Axis possibilita um mundo mais inteligente e mais seguro, criando soluções para aprimorar a segurança e o desempenho dos negócios. Como uma empresa de tecnologia de rede e líder da indústria, a Axis oferece soluções em vigilância por vídeo, controle de acesso, intercomunicação e sistemas de áudio. São aprimorados por aplicativos inteligentes de análise e suportados por treinamentos de alta qualidade. A Axis possui cerca de 4.500 funcionários dedicados em mais de 50 países e colabora com parceiros de tecnologia e integração de sistemas em todo o mundo para fornecer soluções aos clientes. A Axis foi fundada em 1984 e a sede fica em Lund, Suécia. Para obter mais informações sobre a Axis, visite nosso site www.axis.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230606005136/pt/

Contato

[email protected] 978-614-3023

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.