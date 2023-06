Atlético-MG vence Alianza Lima (1-0) e fica a um passo das oitavas da Libertadores

O Atlético-MG venceu o Alianza Lima por 1 a 0 nesta terça-feira, na capital peruana, e ficou mais perto da classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores-2023. O gol da vitória mineira foi marcado pelo atacante Hulk no segundo tempo (62') da partida disputada no estádio Alejandro Villanueva.

No jogo de ida, o Galo havia derrotado o Alianza por 2 a 0. Já classificado para as oitavas de final, o Athletico-PR lidera o Grupo G com 10 pontos, seguido pelo Atlético-MG, que agora tem 9 e só precisa de um empate no próximo jogo para avançar.

O paraguaio Libertad e o Alianza estão em terceiro e quarto lugar com 6 e 4 pontos, respectivamente. Na última rodada, o Athletico-PR recebe a visita do Alianza Lima enquanto o Atlético-MG viaja a Assunção para enfrentar o Libertad. Os dois duelos serão no dia 27 de junho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

cm/ol/aam