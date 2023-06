As principais datas da vida e carreira de Astrud Gilberto

Estas são algumas das principais datas da vida da cantora brasileira Astrud Gilberto, cuja versão em inglês de "Garota de Ipanema" a levou à fama mundial.

- 30 de março de 1940: Astrud Weinert nasce em Salvador, Bahia, de mãe brasileira e pai alemão. Passa a juventude no Rio de Janeiro.

- 1959: casa-se com o cantor e compositor João Gilberto, de quem adotou o segundo nome, e quatro anos depois o casal se muda para os Estados Unidos.

- 1965: Ela canta a versão em inglês da famosa música "Garota de Ipanema", de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes. Sua versão ganha o Grammy de Gravação do Ano. O álbum, gravado em Nova York com João Gilberto e o saxofonista americano Stan Getz, vence o Grammy de Álbum do Ano. Astrud deixará o marido por Getz.

- 1972: após o sucesso de "Fly me to the moon", ela se destaca como compositora com o álbum "Astrud Gilberto now".

- 1977: Lança "Far Away", faixa principal de seu álbum "That girl from Ipanema", com letra de Hal Shaper e cantada em dueto com Chet Baker, seu ídolo da adolescência.

- Início dos anos 1980: turnês na Europa, Japão, Canadá e Estados Unidos com seu grupo de músicos, especialmente com um de seus dois filhos, Marcelo Gilberto.

- 1992: Premiada com o "Latin Jazz USA Award" pelo conjunto de sua carreira.

- 2001: Última aparição pública de Astrud Gilberto, que se tornou pintora e defensora dos direitos dos animais.

- 2002: Em Nova York, entra para "International Latin Music Hall of Fame".

- 2008: Astrud Gilberto, que morava na Filadélfia (EUA), recebe um Grammy Latino pelo conjunto de sua carreira.

