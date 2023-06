Apple TV+ promete série documental sobre Messi na Copa do Mundo de 2022

A plataforma de streaming Apple TV+ anunciou nesta terça-feira (6) que vai incluir em seu catálogo uma série documental sobre a história do craque Lionel Messi nas Copas do Mundo, principalmente a de 2022, no Catar, onde a Argentina conquistou sua terceira estrela.

A plataforma, que não divulgou a data de lançamento da série, promete "acesso aos bastidores do superastro mundial Lionel Messi", autor de sete gols e capitão da 'Albiceleste' no Catar.

Produzida pela Smuggler Entertainment, a série percorre toda a trajetória de Messi na seleção argentina, desde o seu primeiro jogo em 2005, um amistoso contra a Hungria em que foi expulso menos de um minuto depois de entrar em campo, à consagração aos 35 anos com o título mundial em 2022.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após dois anos no Paris Saint-Germain, Messi já acertou sua saída do clube francês e ainda não definiu seu futuro.

Entre os possíveis destinos estão o Barcelona, o Inter Miami dos Estados Unidos e o futebol da Arábia Saudita.

arb/rle/vgr/ma/cb/aam