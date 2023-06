Alcaraz vence Tsitsipas e vai enfrentar Djokovic nas semifinais de Roland Garros

O número 1 do mundo Carlos Alcaraz venceu o grego Stefanos Tsitsipas (5º) por 3 sets a 0 com parciais de 6-2, 6-1 e 7-6 (7/5), nesta terça-feira e vai enfrentar o sérvio Novak Djokovic na sexta-feira na tão aguardada semifinal de Roland Garros.

Vencedor do último US Open, Alcaraz chega a onze vitórias consecutivas em partidas do Grand Slam, superando seu melhor desempenho em Roland Garros no ano passado, quando perdeu nas quartas de final para o alemão Alexander Zverev.

