Tsurenko desiste e Swiatek vai às quartas de Roland Garros contra Gauff

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo e atual campeã, se classificou para as quartas de final de Roland Garros nesta segunda-feira (5), após a desistência da ucraniana Lesia Tsurenko (66ª), e terá como adversária na próxima fase a americana Coco Gauff (6ª), em uma reedição da final do ano passado.

Com 30 minutos de jogo, quando Swiatek vencia o primeiro set por 5-1, Tsurenko se sentiu mal e pediu atendimento médico.

Com tontura e dificuldade para respirar, a jogadora ucraniana acabou desistindo de continuar na partida.

Grande favorita ao título, Swiatek não perdeu um único set desde o início do torneio.

Horas antes, Coco Gauff garantiu sua vaga nas quartas ao derrotar a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova (100ª).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-2, em uma hora e 30 minutos.

Este é o terceiro ano consecutivo que a jovem americana de 19 anos chega às quartas em Roland Garros.

Na final de 2022, Swiatek venceu Gauff por 2 sets a 0 (6-1 e 6-3) para conquistar seu segundo título em Paris.

