Tottenham está perto de contratar treinador campeão escocês pelo Celtic

Em busca de um novo treinador desde a saída de Antonio Conte, em março, o Tottenham estaria perto de contratar o australiano Ange Postecoglu, campeão escocês pelo Celtic nesta temporada, segundo informações publicadas nesta segunda-feira pela imprensa inglesa.

De acordo com o canal Sky Sport e o portal The Athletic, o Celtic já teria autorizado Postecoglou a iniciar as negociações com os 'Spurs'.

O técnico australiano de origem grega, de 57 anos, conquistou três títulos com o Celtic na temporada (Campeonato Escocês, Copa da Escócia e Copa da Liga Escocesa). Segundo os rumores, ele deve assinar um contrato de dois anos com o Tottenham.

O time londrino, que teve três treinadores na temporada 2022/2023 (Antonio Conte, Cristian Stellini e Ryan Mason), busca desesperadamente um novo comandante depois da decepcionante oitava posição na Premier League, que deixou o time fora das copas europeias pela primeira vez desde 2009.

