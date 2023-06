Tensão com China aumentou após abordagens chinesas mais ofensivas em Taiwan, diz Casa Branca

As tensões entre Estados Unidos e China têm aumentado, afirmou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. Kirby avalia que as relações entre Pequim e Taiwan têm ficado mais tensas, e que a China tem dado sinais mais agressivos aos EUA em iniciativas militares.

Ele criticou a postura militar chinesa, que realizou duas abordagens perigosas contra os militares americanos recentemente. Na última semana, um caça americano que trafegava na região indo-pacífico sofreu uma abordagem perigosa de caças chineses. Kirby descreveu a abordagem como antiprofissional e perigosa.

"Não vai demorar para que alguém se machuque em uma dessas abordagens chinesas, que não têm seguido os acordos internacionais", declarou, e também cobrou justificativas do governo chinês: "Eu gostaria de ouvir a justificativa de Pequim para essas abordagens".

Kirby comprometeu em buscar o diálogo com a China para solucionar as tensões de forma pacífica e reforçar que ofensivas militares não podem ser toleradas.