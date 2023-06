Stuttgart volta a vencer Hamburgo na repescagem e se garante na 1ª divisão alemã

O Stuttgart, 16º colocado na Bundesliga ao final da temporada, salvou sua vaga na primeira divisão alemã ao bater no mata-mata de repescagem o Hamburgo, terceiro colocado da segunda divisão, vencendo o jogo de volta por 3 a 1 nesta segunda-feira (5).

No jogo de ida, na semana passada, o Stuttgart já tinha vencido em casa por 3 a 0.

Jogando de sua torcida no Volksparkstadion, o Hamburgo alimentou as esperanças de finalmente voltar à elite ao abrir o placar logo aos seis minutos com o meia Sonny Kittel.

Mas no segundo tempo, o francês Enzo Millot (48' e 64') e o congolês Silas Katompa Mvumpa (90'+6) marcaram os gols da virada do Stuttgart.

Desde que o modelo de repescagem entre o terceiro colocado da segunda divisão e o 16º da primeira foi introduzido, apenas três times da divisão inferior conseguiram subir: Nuremberg, em 2009; Fortuna Düsseldorf, em 2012; e Union Berlin, em 2019.

Para o Hamburgo, um dos clubes mais tradicionais do futebol alemão (seis vezes campeão da Bundesliga e campeão da Copa da Europa de 1983 - atual Liga dos Campeões), os últimos dez dias foram um pesadelo.

Depois de vencer o Sandhausen por 1 a 0 na última rodada, a equipe estava na vice-liderança da segunda divisão, que garantia o acesso automático à elite.

Mas quando seus torcedores já tinham invadido o gramado para comemorar, o Heidenheim virou sobre o Regensburg (3 a 2) com dois gols nos acréscimos e empurrou o Hamburgo para terceiro na tabela.

