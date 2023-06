Secretário de Defesa dos EUA discute laços com a Índia para enfrentar China

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, discutiu nesta segunda-feira (5) uma atualização na parceria com a Índia - um importante comprador de armas - e estabeleceu um roteiro para a cooperação para os próximos cinco anos, enquanto os dois países lutam em meio à ascensão econômica da China, disseram autoridades.

A visita de Austin ocorre no momento em que a Índia fortalece sua indústria doméstica de defesa adquirindo novas tecnologias e reduzindo a dependência de importações, principalmente da Rússia, seu maior fornecedor de equipamento militar, apesar da guerra em andamento na Ucrânia.

Austin e sua contraparte indiana, Rajnath Singh, exploraram maneiras de construir cadeias de suprimentos resilientes, disse um comunicado do Ministério da Defesa da Índia. Eles decidiram "identificar oportunidades para o codesenvolvimento de novas tecnologias e coprodução de sistemas existentes e novos e facilitar o aumento da colaboração entre os ecossistemas de startups de defesa dos dois países".

Eles também discutiram questões de segurança regional e se comprometeram a fortalecer a colaboração operacional em todos os serviços militares, com o objetivo de apoiar o papel de liderança da Índia como provedor de segurança no Indo-Pacífico, afirmou a nota.

O novo roteiro para a cooperação industrial de defesa EUA-Índia acelerará a cooperação tecnológica e a coprodução em áreas como combate aéreo e sistemas de mobilidade terrestre, inteligência, vigilância e reconhecimento, munições e domínio submarino, declarou o Departamento de Defesa dos EUA em comunicado à imprensa.

As discussões também incluíram cooperação no espaço, ciberespaço e inteligência artificial. Austin também se reuniu com o Conselheiro de Segurança Nacional da Índia, Ajit Doval.

"Estou voltando para a Índia para me encontrar com os principais líderes para discussões sobre o fortalecimento de nossa principal parceria de defesa. Juntos, estamos promovendo uma visão compartilhada para um Indo-Pacífico livre e aberto", Austin tuitou após sua chegada a Nova Délhi no domingo. Fonte: Associated Press.