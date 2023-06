Roma confirma grave lesão de joelho do inglês Tammy Abraham

O atacante inglês Tammy Abraham, da Roma, sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória por 2 a 1 sobre o Spezia no domingo, pela última rodada do Campeonato Italiano - confirmou o clube nesta segunda-feira (5) à AFP.

Abraham ficará afastado por um período ainda indeterminado, acrescentou a Roma, que não deu detalhes sobre a cirurgia a que o jogador será submetido.

"Obrigado a todos pelas mensagens. Estarei de volta em breve, mais forte do que nunca", escreveu o atacante em sua conta no Instagram.

Abraham, de 25 anos, chegou à Roma em 2021, depois de deixar o Chelsea. Na atual temporada, marcou oito gols e fez três assistências na Serie A.

