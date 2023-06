Quatro mortos em acidente aéreo que deixou Washington em alerta

Autoridades americanas informaram, nesta segunda-feira (5), que não houve sobreviventes do acidente de um avião que transportava quatro pessoas no estado da Virgínia, um dia depois de a aeronave que não respondia ter provocado a saída de dois caças F-16 em Washington.

O Cessna Citation colidiu contra um terreno montanhoso no domingo à tarde a aproximadamente 275 quilômetros ao sudoeste da capital, segundo a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), que estava investigando o acidente.

Em um comunicado enviado à AFP, a polícia estadual da Virgínia disse que os socorristas chegaram a pé ao local perto da cidade de Staunton, quatro horas depois do acidente.

"Não foram localizados sobreviventes", e se suspenderam os esforços de busca, disse a mesma fonte.

Antes de cair, dois F-16 perseguiram o avião em alta velocidade, provocando um ruído ensurdecedor em toda a Washington e seus subúrbios, que assustou os moradores e sacudiu janelas e paredes ao longo de quilômetros.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que estava na Casa Branca e jogou golfe no domingo, foi informado sobre o incidente, disse um funcionário, sem especificar se medidas de precaução foram tomadas.

Segundo o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD, na sigla em inglês), os caças F-16 foram mobilizados, devido à ausência de resposta de um jato privado "Cessna 560 Citation V sobre Washington D.C. e no norte da Virgínia".

A aeronave havia decolado de Elizabethton, Tennessee (leste), com destino ao aeroporto Long Island MacArthur, em Nova York (nordeste), disse a FAA.

O site de rastreamento de voos Flightradar24 indicou que a aeronave deu a volta, depois de voar sobre Long Island, e retornou para o sul, o que a fez passar sobre Washington e Virgínia.

"Havia quatro pessoas a bordo", confirmou a FAA em um comunicado.

As autoridades ainda tinham que identificar oficialmente as pessoas a bordo, mas os comentários de dois familiares de pessoas que, provavelmente, estavam no avião deram uma ideia inicial.

Segundo dados públicos, a aeronave estava registrada no nome da empresa Encore Motors of Melbourne, com sede na Flórida. Seu proprietário, John Rumpel, disse ao jornal The Washington Post que "toda a família" estava a bordo, incluindo sua filha, neta e a babá.

Em resposta às mensagens de condolências em sua página no Facebook, a esposa de Rumpel, Barbara, escreveu, ontem à noite, na rede social: "Minha família se foi, minha filha e neta".

