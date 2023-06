PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL AMAZÔNIA CRIME: Brasil presta homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira, assassinados há um ano na Amazônia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia reivindica avanços perto de Bakhmut; Rússia afirma ter frustrado ofensiva

=== BRASIL AMAZÔNIA CRIME ===

RIO DE JANEIRO:

Brasil presta homenagem a Dom Phillips e Bruno Pereira, assassinados há um ano na Amazônia

O jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira serão homenageados nesta segunda-feira (5) em todo o país, no primeiro aniversário de seus assassinatos na Amazônia enquanto investigavam crimes ambientais na maior floresta tropical do mundo.

(Brasil mídia meio ambiente crime GB indígenas Amazônia homicídio, 830 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

MOSCOU:

Ucrânia reivindica avanços perto de Bakhmut; Rússia afirma ter frustrado ofensiva

A Ucrânia disse nesta segunda-feira (5) que realizou "ações ofensivas" no front e que conseguiu avançar perto da devastada cidade de Bakhmut, no leste, embora tenha minimizado a magnitude desses ataques, que a Rússia afirma ter repelido.

(Ucrânia conflito Rússia, 728 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

TEXCOCO:

Partido de López Obrador conquista vitória histórica no estado mais populoso do México

O partido do presidente Andrés Manuel López Obrador confirmou no domingo (4) que é nova legenda dominante da política mexicana após o triunfo eleitoral no populoso Estado do México, de acordo com os resultados preliminares, arrebatando um reduto histórico do outro hegemônico PRI.

(México eleições, 550 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Quatro mortos em acidente aéreo que deixou Washington em alerta

Autoridades americanas informaram, nesta segunda-feira (5), que não houve sobreviventes do acidente de um avião que transportava quatro pessoas no estado da Virgínia, um dia depois de que a aeronave que não respondia ter provocado a saída de dois aviões de caça em Washington.

(EUA aviação acidente, 400 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Dez anos após vazamentos de Snowden, mais dados e mais controles

Em 2013, Edward Snowden detonou um escândalo, ao revelar que o enorme aparato de espionagem dos Estados Unidos invadia comunicações e coletava dados de pessoas de todo o mundo: de simples publicações em redes sociais a telefonemas da então chanceler alemã, Angela Merkel.

(EUA política espionagem, 926 palavras, já transmitida)

LOS ANGELES:

'Tradutores' discute o papel difícil das crianças migrantes nos EUA

Harye, 13 anos, sente o peso de ser a voz e os ouvidos de sua família nos Estados Unidos. Esse é um difícil papel de milhões de crianças migrantes e também o tema de "Tradutores", um curta-metragem que estreia no Festival Internacional de Cinema Latino de Los Angeles.

(EUA cinema migração, 500 palavras, a ser transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Harry será 1º membro da realeza a testemunhar na Justiça em um século

O príncipe Harry comparecerá na terça-feira (6) a um tribunal de Londres em um processo contra um jornal sensacionalista contra o qual deve testemunhar, tornando-se o primeiro membro da família real britânica a depor na Justiça em mais de um século.

(GB justiça mídia realeza, 700 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

BALASORE:

Serviço ferroviário é retomado na Índia após tragédia que deixou 275 mortos

O serviço de trens foi retomado nesta segunda-feira (5) na região do pior acidente ferroviário em três décadas na Índia, que teve o balanço revisado pelas autoridades para 275 mortos - no fim de semana foram anunciadas 288 vítimas fatais.

(Índia trem transporte acidente, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== ECONOMIA ===

VIENA:

Ministro da Venezuela não acredita que cortes da OPEP+ influenciem sanções dos EUA

Os cortes na produção de petróleo anunciados pela OPEP+, no domingo, reduzem a oferta global e buscam estimular os preços, mas o ministro venezuelano do Petróleo, Pedro Tellechea, não acredita que levem a uma maior flexibilização das sanções dos Estados Unidos.

(Venezuela OPEP, 600 palavras, a ser transmitida)

ISTAMBUL:

Companhias aéreas anunciam grande recuperação após prejuízo provocado pela pandemia

Após o abalo provocado pela pandemia, o setor aéreo mundial se recupera de forma espetacular, com um número de passageiros previstos para este ano quase igual ao registrado em 2019 e o retorno dos lucros, embora as companhias adotem um tom de prudência.

(IATA vírus epidemia aviação saúde turismo, 730 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

PARIS:

Negociações do clima começam com olhares voltados para presidente da COP28

As negociações sobre o clima com mediação da ONU começam nesta segunda-feira (5) na cidade de Bonn, na Alemanha, com o presidente da próxima COP28 em Dubai, Sultan al-Jaber, no alvo dos especialistas e políticos, que duvidam de sua independência em relação aos combustíveis fósseis.

(COP28 Alemanha Emirados clima meio ambiente governo ONU, 760 palavras, já transmitida)

== ESPORTE ===

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP