Partido de López Obrador conquista vitória histórica no estado mais populoso do México

O partido do presidente Andrés Manuel López Obrador confirmou no domingo (4) que é nova legenda dominante da política mexicana após o triunfo eleitoral no populoso Estado do México, de acordo com os resultados preliminares, arrebatando um reduto histórico do outro hegemônico PRI.

De acordo com a tendência apontada após 88,1% da apuração rápida do Instituto Nacional Eleitoral (INE), a candidata a governadora do partido governista Morena (Movimento Regeneração Nacional), Delfina Gómez, tinha nove pontos de vantagem sobre a rival do Partido Revolucionário Institucional (PRI), Alejandra del Moral.

Após a divulgação dos números, Del Moral admitiu a derrota. "Reconheço o triunfo da professora Delfina Gómez", declarou em sua sede de campanha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O partido Morena, que já governa sozinho ou em aliança 22 dos 32 estados mexicanos, consolida com o resultado sua liderança para as eleições presidenciais de 2024.

E também retira do outrora hegemônico PRI seu maior reduto eleitoral, que o partido governou de maneira ininterrupta por 94 anos, desde 1929.

O PRI governou o México e todos os estados do país durante sete décadas do século XX.

Para o cientista político Miguel Tovar, da consultoria Alterpraxis, com a vitória o partido Morena alcança o "sonho" de López Obrador e vira o novo partido hegemônico do México.

"O que vemos no Morena é esta necessidade de ter o poder hegemônico, de ocupar todos e cada um dos espaços (...) O Morena, que é o novo PRI, cresceu como espuma", disse à AFP.

Delfina Gómez se declarou "superorgulhosa" de todos os eleitores, pois "eles tornaram o triunfo possível.

A eleição no Estado de México, com 12,6 milhões de eleitores registrados, teve índice de participação de 48%, de acordo com as estimativas preliminares. A votação era considerada por analistas um ensaio geral para a disputa presidencial em 2024.

O Estado do México é um dos mais violentos do país, com elevada taxa de homicídios e desaparecimentos em suas localidades mais pobres, situação agravada pela impunidade e corrupção das autoridades.

Em contraste, o "Edomex" - como o estado é conhecido - também é sede de grandes indústrias (Nestlé, Ford) e atrações turísticas como as ruínas pré-hispânicas de Teotihuacan

Com 17 milhões de habitantes e um peso econômico equivalente a 9,1% do PIB nacional, esta "é uma minirrepública mexicana" fragmentada entre zonas modernas e outras "profundamente rurais", descreve Tovar.

O domingo também foi marcado pela votação no estado de Coahuila (norte), limítrofe com os Estados Unidos, onde os eleitores escolheram um novo governador e 25 legisladores do Parlamento local.

Ao contrário do estado do México, o Morena demonstrou fragilidades em Coahuila com uma disputa acirrada entre os pré-candidatos ao governo, cenário que levou Ricardo Mejía, ex-subsecretário de Segurança de López Obrador, a romper a aliança governista e apresentar uma candidatura independente.

A divisão prejudicou o candidato morenista Armando Guadiana, que ficou relegado a um distante segundo lugar contra o candidato do PRI, Manolo Jiménez, que liderava com 57% dos votos e uma vantagem de quase 35 pontos sobre o adversário, de acordo com a apuração rápida do INE.

O PRI mantém assim o domínio histórico ni estado, que governa desde 1929.

jla/st/dl/zm/fp