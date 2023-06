O presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria, confirmou, nesta segunda-feira (5), que ofereceu uma renovação de contrato, com aumento de salário incluído, para que o atacante chileno Alexis Sánchez permaneça no clube.

"A temporada de Alexis foi muito positiva. Por seu nível técnico e trabalho diário, ele foi um líder exemplar. E o jogador mais decisivo em campo", declarou Longoria em entrevista coletiva.

"Isso nos levou a propor sua continuidade, é um desejo que informamos ao seu agente. Ele encontrou aqui um ambiente onde se sentiu querido e respeitado", acrescentou o dirigente.

"As negociações começaram de maneira positiva. Propusemos um aumento de salário", explicou Longoria.

Sánchez, de 34 anos, marcou 15 gols e deu três assistências em 44 jogos com a camisa do Olympique.

O atacante chegou ao clube francês no ano passado, com um contrato de uma temporada.

