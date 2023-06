Irmã de Kim Jong-un critica interferência da ONU em lançamento frustrado de satélite

Kim Yo-jong, irmã do líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, criticou neste domingo (4) o Conselho de Segurança da ONU por tentar interferir no lançamento frustrado de um satélite na semana passada. As críticas mostram como Yo-jong vem ganhando poder nos bastidores para ser sucessora do irmão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.