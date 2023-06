Irã irá reabrir embaixada na Arábia Saudita, sete anos após quebra de laços

O Irã irá reabrir sua embaixada na Arábia Saudita nesta semana, restabelecendo as relações diplomáticas depois de uma ruptura de sete anos. O Ministério de Relações Exteriores do Irã disse que entre terça-feira e quarta-feira desta semana irá reabrir a embaixada na capital saudita Riad, o consulado em Yida e o escritório do representante permanente da Organização de Cooperação Islâmica, informou a mídia estatal iraniana.

Em março, o Irã e a Arábia Saudita concordaram em restabelecer as relações diplomáticas por meio de mediação chinesa, o que representou um passo histórico na região.

A Arábia Saudita quebrou os laços com Irã em 2016, logo depois que manifestantes invadiram as sedes diplomática em Teerã e na cidade de Mashhad, no nordeste do país, protestando contra a execução de um clérigo xiita e de outras 46 pessoas na Arábia Saudita.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanaani, acrescentou que a embaixada iraniana em Riad e o consulado em Jeddah já estão funcionando e estão ajudando muçulmanos a fazer a peregrinação Hajj, que começa no final de junho. Fonte: Associated Press.