Índia: Mudança no sistema de sinalização causou acidente de trem, diz ministro dos Transportes

Ashwini Vaishnaw, ministro dos Transportes da Índia, disse neste domingo, dia 4, que uma mudança no sistema de sinalização causou o acidente ferroviário que matou mais de 280 pessoas no Estado de Odisha. O descarrilamento de dois trens, na sexta-feira, deixou mais de 900 feridos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.