Ex-vice-presidente Mike Pence apresenta pré-candidatura à Casa Branca

O ex-vice-presidente Mike Pence lançou sua pré-candidatura à Casa Branca, conforme os documentos publicados pela Comissão Federal Eleitoral (FEC, na sigla em inglês), e desafiará Donald Trump nas primárias republicanas de 2024.

Este conservador evangélico e ferrenho opositor do aborto oficializará, nesta quarta-feira (7), sua entrada na campanha eleitoral, data em que completa 64 anos, com um vídeo e um anúncio no estado de Iowa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ft/bgs/tt/aa