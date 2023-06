Enviado do papa Francisco visita Ucrânia

O cardeal italiano Matteo Zuppi, que recebeu do papa Francisco a tarefa de liderar uma missão de paz na Ucrânia, viajou para Kiev nesta segunda-feira (5), onde ficará até terça para encontros com as autoridades do país - anunciou o Vaticano.

Zuppi, presidente da Conferência Episcopal italiana, viaja "como enviado do papa Francisco", afirma um comunicado.

"O principal objetivo da iniciativa é ouvir atentamente as autoridades ucranianas, no que diz respeito aos possíveis meios para alcançar uma paz justa e apoiar os gestos humanitários que contribuem para aliviar as tensões", acrescenta a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em entrevista transmitida no domingo pelo canal Rai, o papa Francisco disse: "É uma vitória tão velha quanto a humanidade: com a paz sempre ganhamos, talvez pouco, mas ganhamos. Com a guerra, perdemos tudo".

Nas últimas semanas, o chefe da diplomacia da Santa Sé, Pietro Parlin, insistiu em que não se tratava de uma missão de mediação. O objetivo é "buscar e favorecer um clima, um ambiente que possa abrir caminhos para a paz", afirmou.

O papa Francisco confiou, há duas semanas, uma missão de paz na Ucrânia ao monsenhor Zuppi, arcebispo de Bolonha, de 67 anos, conhecido por seu trabalho a serviço da diplomacia.

O pontífice pediu a Zuppi para "ajudar a solucionar as tensões no conflito na Ucrânia, com a esperança de que o Santo Padre nunca renuncie a tentar abrir caminhos de paz", afirmou na ocasião o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

A missão do cardeal Zuppi "traz um raio de esperança a esta população dilacerada pela guerra", declarou nesta segunda-feira o presidente da comunidade de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.

"Qualquer processo de paz requer trabalho, paciência e, acima de tudo, escuta. Hoje, o cardeal Zuppi está em Kiev para ouvir", disse ao canal Rai.

bur-ide-ljm/mar/zm/fp/aa/tt