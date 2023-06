Em batalha de quase 4 horas, Bia Haddad vence Sara Sorribes e vai às quartas de Roland Garros

A tenista brasileira Bia Haddad, número 14 do mundo, venceu a espanhola Sara Sorribes (132ª) em uma batalha de quase quatro horas nesta segunda-feira (5) e se classificou para as quartas de final do torneio de Roland Garros.

Jogando na quadra Suzanne Lenglen, Bia fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (3/7), 6-3 e 7-5.

A brasileira vai disputar uma vaga nas semifinais com a tunisiana Ons Jabeur, número 7 do mundo, que bateu sem sustos a americana Bernarda Pera (36ª), com parciais de 6-3 e 6-1, em pouco mais de uma hora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bia e Sorribes protagonizaram um dos melhores jogos do torneio, o mais longo do ano no circuito feminino, no qual o repertório ofensivo da brasileira se sobrepôs ao jogo de fundo de quadra da espanhola.

Sorribes, que nunca tinha passado da terceira rodada de um Grand Slam, mostrou que está totalmente recuperada depois de sofrer uma fratura no pé direito, que a manteve afastada de setembro do ano passado a abril deste ano

Bia, que vive a melhor fase da carreira aos 27 anos, se tornou a primeira brasileira a chegar às quartas de Roland Garros desde Maria Esther Bueno, em 1968.

A tenista de São Paulo era favorita e parecia estar a caminho de uma vitória tranquila quando abriu 5-2 no primeiro set, mas Sorribes reagiu com três quebras e forçou o 'tie break', que venceu por 7/3.

A espanhola manteve o ritmo e abriu 3-0 no segundo set, mas dessa vez foi Bia quem reagiu e venceu seis games seguidos para empatar a partida.

No set decisivo, com ambas já lutando contra o cansaço, Bia sacou para fechar o jogo no 12º game e sacramentou a vitória em seu quarto match point.

pm/hgs/dam/cb/aa