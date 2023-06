Comunicado do Business Wire :Milliken & Company

A Milliken & Company foi incluída na primeira edição anual da Top 100 Global Most Loved Workplaces, uma lista selecionada pela Newsweek em colaboração com o Best Practice Institute (BPI). Estreando como número 61 da lista, o diversificado fabricante se junta a outras organizações, abrindo caminho no que diz respeito à criação de uma cultura que coloca as pessoas no centro dos seus modelos de negócios.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005231/pt/

Milliken debuts as number 61 on Newsweek's Top 100 Global Most Loved Workplaces. (Graphic: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Juntos, nos dedicamos a impactar positivamente o mundo ao nosso redor para as próximas gerações", afirmou Halsey Cook, presidente e CEO da Milliken. "Nossos colaboradores estão investidos no propósito da Milliken, e esse prêmio é uma resposta a esse comprometimento. Sou grato pelo trabalho árduo deles".

A Milliken emprega 8 mil colaboradores em 78 locais em 16 países. Guiada por seus valores centrais de excelência, integridade, inovação, sustentabilidade e pessoas, a Milliken se esforça para atrair e reter colaboradores excepcionais que impulsionam a capacidade da empresa de gerar um impacto positivo para as próximas gerações. Cultivando a organização através de vários programas e iniciativas, a Milliken encoraja os colaboradores a trazerem sua versão mais autêntica ao trabalho todos os dias.

"Embora a dinâmica do local de trabalho se desenvolva, o poder de uma cultura positiva segue constante", afirmou Nancy Cooper, redatora-chefe global da Newsweek. "As empresas destacadas na lista Global Most Loved Workplaces® 2023 exemplificam esse espírito transformador, comprovando que, quando as empresas priorizam seus colaboradores, naturalmente o sucesso vem atrás".

Os resultados foram determinados por uma pesquisa realizada com mais de 2 milhões de funcionários de empresas com forças de trabalho variando de 30 a mais de 10.000 colaboradores. Quão positivos os colaboradores se sentem sobre seu futuro na empresa, realização de carreira, como os valores de cada empregador se alinham com os valores dos funcionários, respeito em todos os níveis e o nível de colaboração da firma foram as cinco áreas críticas medidas para avaliar o sentimento dos funcionários. Além disso, áreas como inclusão, diversidade, igualdade e pertencimento, desenvolvimento de carreira e liderança empresarial foram identificadas e analisadas em relação às cinco áreas críticas medidas.

Muito parecido com as suas operações manufatureiras, a Milliken tem uma abordagem hiper-regional quanto à gestão da força de trabalho. Ao identificar os desejos e necessidades da comunidade, a empresa trabalha de forma a fornecer os benefícios, oportunidades de desenvolvimento e iniciativas de programação que se relacionam mais com determinado local.

"A Milliken se volta para a humanidade em cada ação que realiza e cada decisão que toma. Fazer o correto pelas nossas pessoas é fundamental ao nosso trabalho todos os dias", acrescentou Cook.

Para a lista Top 100 Global Most Loved Workplaces 2023 completa, acesse Newsweek.com.

Sobre a Milliken

A Milliken & Company é uma fabricante líder global cujo foco na ciência dos materiais oferece hoje os produtos revolucionários do amanhã. De moléculas líderes do setor a inovações sustentáveis, a Milliken cria produtos que melhoram a vida das pessoas e que oferecem soluções para seus clientes e comunidades. Por meio de milhares de patentes e um portfólio com aplicações nos negócios de têxteis, produtos químicos especializados, pisos e saúde, a empresa lança mão de um senso compartilhado de integridade e excelência para impactar positivamente o mundo por gerações. Descubra mais sobre as mentes curiosas e soluções inspiradas da Milliken em milliken.com e no Facebook, Instagram e LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230605005231/pt/

Contato

Betsy Sikma [email protected] 864.909.7908

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.