Comissão Antiviolência da Espanha propõe punições a autores de insultos contra Vini Jr

A Comissão Antiviolência da Espanha propôs, nesta segunda-feira (5), fortes multas e a proibição de frequentar estádios para vários torcedores, identificados como autores de insultos racistas contra o atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, informou o Conselho Superior de Esportes (CSD) do país.

As quatro pessoas acusadas de terem pendurado um boneco de Vinícius em uma ponte de Madri, horas antes do duelo contra o Atlético de Madrid pela Copa do Rei, receberão "multas de 60 mil euros (R$ 316 mil na cotação atual)" e não poderão entrar em "recintos esportivos por um período de dois anos".

Detidos há duas semanas antes de serem liberados, estes torcedores estão sendo investigados por "crime de ódio".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia 21 de maio, Vinícius Júnior voltou a ser alvo de insultos racistas em um jogo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol, em um episódio que gerou uma onda de manifestações de apoio ao jogador brasileiro.

Os três indivíduos identificados como autores destes insultos serão punidos com "multas de 5 mil euros (R$ 26 mil), e a proibição entrar em recintos esportivos pelo período de um ano".

Estas punições ainda precisam ser validadas pelos órgãos do governo espanhol responsáveis por questões de segurança no país.

pve-gr/mcd/cb/mvv