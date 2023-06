Christophe Galtier não será mais técnico do PSG

O técnico Christophe Galtier não continuará no comando do Paris Saint-Germain na próxima temporada, informou, nesta segunda-feira (5), uma fonte próxima às negociações, confirmando notícias que já circulam na imprensa francesa.

Depois de levar a equipe ao título da Ligue 1, Galtier, de 56 anos, vai deixar o PSG, como informou no sábado o jornal L'Équipe.

Contactado pela AFP, o advogado do treinador não quis comentar a situação.

Após as comemorações pelo título francês no sábado, Galtier afirmou que no início da semana iria se reunir com dirigentes do clube. "Veremos então as decisões que a diretoria irá tomar".

O treinador foi contratado no ano passado pelo conselheiro de futebol do PSG Luis Campos, com quem já tinha trabalhado no Lille em 2021, quando o time conquistou o Campeonato Francês.

Após um início de temporada promissor, o time acumulou maus resultados depois da Copa do Mundo do Catar, com dez derrotas entre todas as competições em 2023 e, principalmente, a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões para o Bayern de Munique.

Outro fracasso emblemático do PSG que ajudou na decisão de demitir Galtier foi a eliminação na Copa da França para o grande rival, o Olympique de Marselha.

