Chefe do grupo Wagner acusa unidade russa de ter atacado seus homens

O chefe do grupo paramilitar Wagner afirmou nesta segunda-feira (5) que capturou um oficial russo cuja unidade teria atacado seus homens, uma nova demonstração das tensões entre esse grupo armado e as forças regulares.

"Em 17 de maio, homens do Ministério da Defesa (da Rússia) foram vistos instalando minas nas estradas atrás das posições das unidades de Wagner", disse Yevgeny Prigozhin, segundo seu serviço de imprensa em um relatório ao ministério.

"Os combatentes do grupo Wagner que procederam à retirada das minas foram atacados por disparos vindos das posições do Ministério da Defesa", segundo a mesma fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Há uma investigação em curso e vários fatos não podem ser divulgados, mas deixo aqui este relatório inicial e provas em vídeo do que realmente aconteceu lá", disse Prigozhin, que está em conflito aberto com o comando do exército regular russo.

O chefe do grupo Wagner também divulgou o vídeo do interrogatório de um oficial russo, apressado, que se apresenta como "comandante da 72º brigada motorizada, o tenente coronel Roman Vinevitenov".

No vídeo, o homem confessa que "atacou" as unidades Wagner e agiu "em estado de embriaguez, guiado por uma animosidade pessoal".

No sábado, Yevgeny Prigozhin, que critica com frequência o Estado-Maior do exército russo, acusou-o de "ceder" territórios na região de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia e foi afetada nos últimos dias por intensos bombardeios e ataques terrestres.

bur/bds/eg/mb/aa