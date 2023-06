Califórnia ameaça ação legal sobre voos de migrantes

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, insinuou nesta segunda-feira (5) que seu contraparte da Flórida, Ron DeSantis, poderia enfrentar acusações de sequestro, depois que um segundo voo privado com migrantes pousou em Sacramento sob condições não especificadas.

"@RonDeSantis, homem patético e insignificante", twittou o democrata Newsom. "Acusações de sequestro?", acrescentou, junto com a tipificação de sequestro no enquadramento legal da Califórnia.

DeSantis admitiu o envio de cerca de 50 migrantes em setembro de 2022 em um voo privado do Texas para a luxuosa ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, um estado democrata considerado um santuário para a migração.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governador, que é visto como um possível candidato republicano para as eleições presidenciais de 2024, adota uma postura radical contra a migração, um tema que polariza a sociedade americana.

Na sexta-feira, um voo com mais de dez migrantes pousou em Sacramento, enquanto um segundo avião com cerca de vinte pessoas chegou nesta segunda-feira.

A maioria dos migrantes afirmou ser da Venezuela e da Colômbia, e ter entrado nos Estados Unidos via terrestre pelo Texas.

Em entrevistas à imprensa local, os migrantes disseram ter sido abordados por pessoas que ofereceram empregos. Em seguida, foram levados por terra ao estado vizinho do Novo México, de onde pegaram os voos para Sacramento.

"Estamos investigando as circunstâncias em que essas pessoas foram trazidas para a Califórnia", disse Rob Bonta, procurador-geral do estado, em um comunicado no sábado.

Bonta detalhou que os passageiros do primeiro voo portavam documentos "supostamente emitidos pelo governo do estado da Flórida".

"Estamos avaliando possíveis ações penais ou civis contra aqueles que transportaram ou organizaram o transporte desses migrantes vulneráveis", acrescentou o comunicado. "O sequestro autorizado pelo Estado não é uma opção de política pública, é imoral e repugnante".

Um porta-voz do Departamento de Justiça da Califórnia informou à imprensa local que a empresa Vertol Systems, com sede na Flórida, esteve envolvida na logística de ambos os voos.

Migrantes entrevistados pelo New York Times relataram ter sido abordados em El Paso, uma cidade fronteiriça no Texas, por pessoas que ofereceram levá-los para a Califórnia, em um esquema semelhante ao descrito pelos migrantes que foram levados para Massachusetts em setembro.

Uma investigação criminal no Texas concluiu que essas pessoas embarcaram nos voos com falsas promessas de melhores oportunidades e emprego, relatou o jornal Miami Herald nesta segunda-feira.

O xerife encarregado da investigação recomendou acusações criminais.

amz-pr/dga/am