Ansu Fati é convocado pela Espanha para substituir Nico Williams na Liga das Nações

O técnico da seleção da Espanha, Luis de la Fuente, convocou o atacante do Barcelona Ansu Fati para substituir o lesionado Nico Williams, do Athletic Bilbao, na disputa da fase final da Liga das Nações, informou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta segunda-feira (5).

Nico Williams sofre com uma talalgia (dor no calcanhar) no pé esquerdo e não estará recuperado a tempo para a semifinal contra a Itália, no dia 15 de junho, na Holanda.

Fora da primeira convocação de De la Fuente, em março, Ansu Fati retorna à 'Roja' depois de ter disputado a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta é a segunda mudança na lista de convocados da seleção espanhola por lesão. Horas antes, De la Fuente tinha convocado o zagueiro do Real Madrid Nacho Fernández para o lugar de David García, do Osasuna.

A Espanha se concentra a partir da próxima sexta-feira para se preparar para a semifinal contra a Itália.

Se vencer, o time espanhol vai enfrentar na decisão da Liga das Nações, em 18 de junho, quem passar entre Holanda e Croácia, que se enfrentam no dia 14.

gr/mcd/cb/mvv