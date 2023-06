Tensão diminui no Senegal; balanço aumenta para 16 mortos

A tensão era menor neste domingo no Senegal, onde confrontos de menor intensidade deixaram mais um morto no sábado (3), o que aumenta para 16 o balanço de vítimas fatais nos distúrbios após a condenação, na quinta-feira, do opositor Usman Sonko a dois anos de prisão.

No sábado, foram registrados incidentes na região de Dakar, mas em outras localidades a calma retornou, disse o ministro do Interior, Antoine Diome.

Ele também anunciou "quase 500 detenções" desde o início dos protestos. Entre os detidos estão militantes de partidos políticos, mas a maioria não tem vínculos com partidos, informou o ministro.

Usman Sonko, que ficou em terceiro lugar nas eleições presidenciais de 2019, foi condenado, na quinta-feira, por um tribunal a dois anos de prisão por "corromper" uma menor de 21 anos.

O tribunal o absolveu, no entanto, das acusações de estupro e ameaças de morte contra esta empregada de um salão de beleza onde fazia massagens entre 2020 e 2021.

Sonko nega as acusações e alega que o governo do atual presidente, Macky Sall, está conspirando para deixá-lo de fora das eleições de 2024.

