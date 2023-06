Spalletti se despede do Napoli com vitória sobre a Sampdoria

Depois de conquistar o primeiro 'Scudetto' do Napoli em 33 anos, o técnico Luciano Spalletti se despediu do estádio Diego Armando Maradona com uma vitória sobre a Sampdoria por 2 a 0 neste domingo, pela 38ª e última rodada do Campeonato Italiano.

Victor Osimhen marcou de pênalti seu 26º gol na temporada para abrir o placar (64') e terminar como artilheiro da Serie A.

Na reta final, o Napoli ampliou com Giovanni Simeone (85'), que minutos antes havia entrado no lugar de Osimhen.

Após o apito final, teve início a cerimônia de entrega do troféu de campeão ao Napoli, depois de uma campanha história sob o comando de Spalletti, que há uma semana anunciou sua saída do clube.

"Será difícil esquecer tudo isso, inclusive as pequenas coisas", destacou o treinador à plataforma DAZN.

O Campeonato Italiano termina neste domingo com mais cinco jogos, nos quais ainda serão definidas as vagas para as copas europeias e os rebaixados para a segunda divisão.

-- Jogos da 38ª rodada do Campeonato Italiano e classificação

- Sexta-feira:

Sassuolo - Fiorentina 1 - 3

- Sábado:

Torino - Inter 0 - 1

Cremonese - Salernitana 2 - 0

Empoli - Lazio 0 - 2

- Domingo:

Napoli - Sampdoria 2 - 0

(16h00) Atalanta - Monza

Udinese - Juventus

Lecce - Bologna

Milan - Hellas Verona

Roma - Spezia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 90 38 28 6 4 77 28 49

2. Lazio 74 38 22 8 8 60 30 30

3. Inter 72 38 23 3 12 71 42 29

4. Milan 67 37 19 10 8 61 42 19

5. Atalanta 61 37 18 7 12 61 46 15

6. Roma 60 37 17 9 11 48 37 11

7. Juventus 59 37 21 6 10 55 33 22

8. Fiorentina 56 38 15 11 12 53 43 10

9. Torino 53 38 14 11 13 42 41 1

10. Monza 52 37 14 10 13 46 47 -1

11. Bologna 51 37 13 12 12 50 47 3

12. Udinese 46 37 11 13 13 47 47 0

13. Sassuolo 45 38 12 9 17 47 61 -14

14. Empoli 43 38 10 13 15 37 49 -12

15. Salernitana 42 38 9 15 14 48 62 -14

16. Lecce 36 37 8 12 17 31 43 -12

17. Spezia 31 37 6 13 18 30 60 -30

18. Hellas Verona 31 37 7 10 20 30 56 -26

19. Cremonese 27 38 5 12 21 36 69 -33

20. Sampdoria 19 38 3 10 25 24 71 -47

