Rússia afirma que impediu invasão de sabotadores ucranianos

O exército da Rússia afirmou neste domingo (4) que impediu a entrada de um grupo de "terroristas" ucranianos na região fronteiriça de Belgorod, que foi alvo de intensos bombardeios durante a semana.

"As unidades que vigiam a fronteira estatal do distrito militar oeste e a unidade de fronteira do Serviço Federal de Segurança descobriram uma tentativa - de um grupo de sabotagem de terroristas ucranianos - de cruzar o rio perto da localidade de Novaya Tavolzhanka", afirmou o exército em um comunicado.

O grupo foi "atingido pela artilharia. O inimigo se dispersou e recuou", acrescenta a nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/imm/sag/mb/fp