Real Madrid empata em 1 a 1 com o Athletic Bilbao na despedida de Benzema

O Real Madrid (2º) empatou em 1 a 1 com o Athletic Bilbao neste domingo, pela 38ª e última rodada do Campeonato Espanhol, na qual o Osasuna (7º) garantiu sua vaga na Liga Conferência ao derrotar por 2 a 1 o Girona (10º).

O que devia ser um simples jogo de final de temporada no Santiago Bernabéu se transformou em uma despedida para Karim Benzema, capitão do Real Madrid, que marcou de pênalti o gol do empate merengue (72'), após Oihan Sancet (49') abrir o placar para o Athletic.

Com este resultado, o Real confirmou o vice-campeonato da LaLiga, aproveitando o empate do Atlético de Madrid (3º) em 2 a 2 com o Villarreal (5º).

O 'Submarino Amarelo' saiu na frente com um gol de Nicolas Jackson (9'), mas Ángel Correa (18' e 56') marcou duas vezes para virar para o Atlético, antes de Jorge Pascual deixar tudo igual (90'+2).

Por sua vez, o Osasuna contou com os gols de Ante Budimir (52' e 55') para vencer por 2 a 1 o Girona, que descontou na reta final da partida com o ex-Flamengo Reinier (75').

Já a Real Sociedad (4ª) bateu por 2 a 1 o Sevilla (12º), ainda de ressaca pelo título da Liga Europa contra a Roma na última quarta-feira.

Em outro jogo do dia, o Mallorca (9º) venceu por 3 a 0 o Rayo Vallecano (11º).

- Jogos da 38ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Domingo:

Osasuna - Girona 2 - 1

Mallorca - Rayo Vallecano 3 - 0

Real Sociedad - Sevilla 2 - 1

Real Madrid - Athletic Bilbao 1 - 1

Villarreal - Atlético de Madrid 2 - 2

(16h00) Celta Vigo - Barcelona

Valladolid - Getafe

Betis - Valencia

Elche - Cádiz

Espanyol - Almería

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 88 37 28 4 5 69 18 51

2. Real Madrid 78 38 24 6 8 75 36 39

3. Atlético de Madrid 77 38 23 8 7 70 33 37

4. Real Sociedad 71 38 21 8 9 51 35 16

5. Villarreal 64 38 19 7 12 59 40 19

6. Betis 59 37 17 8 12 45 40 5

7. Osasuna 53 38 15 8 15 37 42 -5

8. Athletic Bilbao 51 38 14 9 15 47 43 4

9. Mallorca 50 38 14 8 16 37 43 -6

10. Girona 49 38 13 10 15 58 55 3

11. Rayo Vallecano 49 38 13 10 15 45 53 -8

12. Sevilla 49 38 13 10 15 47 54 -7

13. Cádiz 41 37 10 11 16 29 52 -23

14. Getafe 41 37 10 11 16 34 45 -11

15. Valencia 41 37 11 8 18 41 44 -3

16. Almería 40 37 11 7 19 46 62 -16

17. Celta Vigo 40 37 10 10 17 41 52 -11

18. Valladolid 39 37 11 6 20 33 63 -30

19. Espanyol 36 37 8 12 17 49 66 -17

20. Elche 24 37 5 9 23 29 66 -37

./bds/gr/mcd/cb