Real Madrid anuncia saída de Benzema

O Real Madrid anunciou oficialmente neste domingo (4) a saída do atacante francês Karim Benzema, que encerra uma passagem de 14 temporadas pelo clube.

"O Real Madrid e nosso capitão, Karim Benzema, chegaram a um acordo para encerrar sua brilhante e inesquecível etapa como jogador do nosso clube", anunciou o Real em comunicado.

"A trajetória de Karim Benzema no Real Madrid foi um exemplo de comportamento e profissionalismo, e representou os valores do nosso clube", acrescenta a nota.

"Karim Benzema ganhou o direito de decidir seu futuro", continua o comunicado, dando a entender que a decisão partiu do jogador.

O francês ainda tinha um ano de contrato com o Real Madrid, após ser ativada uma cláusula de renovação automática por ganhar a Bola de Ouro no ano passado.

Benzema chegou ao Real Madrid em 2009, aos 21 anos. Em 14 temporadas com a camisa merengue, foram 25 títulos, o recordista do clube ao lado do lateral brasileiro Marcelo.

Entre as conquistas do atacante, estão cinco Ligas dos Campeões, quatro Campeonatos Espanhóis, cinco Mundiais de Cubes e quatro Supercopas da Europa, entre outros troféus.

No ano passado, ele conquistou a Bola de ouro após sua melhor temporada na carreira, na qual "protagonizou jogos memoráveis que contribuíram para que o Real Madrid conquistasse sua 14ª Champions", lembrou o clube.

Depois de longo tempo como sombra de Cristiano Ronaldo, Benzema deu um passo à frente com a saída do português em 2018 e se tornou uma referência da equipe.

"Os madridistas e todos os torcedores do mundo desfrutaram de seu futebol mágico e único, que o tornou um dos grandes mitos do nosso clube e uma das grandes lendas do futebol mundial", afirmou o Real Madrid.

Benzema sai depois de disputar 647 jogos, que podem passar a ser 648 neste domingo, na última rodada do Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao. Com 353 gols, ele é o segundo maior artilheiro da história merengue, superado apenas por Cristiano Ronaldo (450).

A saída de Benzema pegou todos de surpresa, depois de o técnico Carlo Ancelotti ter afirmado no sábado que "não tinha dúvidas" da continuidade do atacante.

O próprio Benzema tinha dado a entender que permaneceria no Real Madrid, ao negar os rumores de que estaria deixando o clube: "A internet não é a realidade".

Segundo a rede de televisão estatal saudita Al-Ekhbariya, o francês tem um acordo com o Al-Ittihad e o presidente do clube está em Madri para sacramentar "uma transferência recorde".

