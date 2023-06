PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ÍNDIA ACIDENTE TREM: Catástrofe ferroviária na Índia vinculada a uma falha de sinalização

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ataque aéreo mata criança na Ucrânia

=== ÍNDIA ACIDENTE TREM ===

BALASORE:

Ministro vincula tragédia ferroviária na Índia à falha no sistema de sinalização

O ministro dos Transportes Ferroviários da Índia afirmou neste domingo (4) que a causa e os responsáveis pela maior catástrofe ferroviária no país nas últimas décadas foram identificados, com menção a um sistema de sinalização eletrônico, mas sem revelar outros detalhes.

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ataque russo mata criança na cidade ucraniana de Dnipro

As autoridades ucranianas denunciaram neste domingo (4) dois ataques aéreos na região central do país, incluindo um bombardeio que matou uma menina de dois anos e deixou 22 feridos na cidade de Dnipro e outro contra uma base aérea.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- EUROPA

ISTAMBUL:

Otan pede novamente à Turquia para retirar veto à candidatura da Suécia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, fez um apelo neste domingo ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para que retire o veto à candidatura da Suécia à aliança militar, alegando que Estocolmo cumpriu as exigências de Ancara.

-- ÁSIA

SINGAPURA:

China alerta que alianças 'tipo Otan' na Ásia-Pacífico podem levar a conflitos

O ministro da Defesa da China criticou neste domingo (4) o estabelecimento de alianças militares do "tipo Otan" na região Asia-Pacífico, que segundo ele podem resultar em uma série de conflitos.

HONG KONG:

Líderes pró-democracia detidos em Hong Kong no aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial

A polícia de Hong Kong deteve neste domingo (4) várias personalidades do movimento pró-democracia, incluindo a líder de um partido da oposição, no 34º aniversário do massacre da Praça da Paz Celestial (Tiananmen) de Pequim.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

PARIS:

Especialistas alertam para vírus de gripe aviária de rápida evolução

O vírus H5N1, que originou uma onda recorde de gripe aviária no mundo, evolui rapidamente, alertam os especialistas, enquanto aumentam os pedidos para que os países vacinem suas aves.

== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

MADRI:

Real Madrid anuncia saída de Benzema

O Real Madrid anunciou oficialmente neste domingo (4) a saída do atacante francês Karim Benzema, que encerra uma passagem de 14 temporadas pelo clube.

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

-- TÊNIS:

- Acompanhamento do torneio de Roland Garros

-- AUTOMOBILISMO:

MONTMELÓ:

Max Verstappen vence GP da Espanha de F1 de ponta a ponta

O holandês Max Verstappen venceu neste domingo (4), de ponta a ponta, o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, sétima corrida da temporada, disputado no circuito de Montmeló (Catalunha).

AFP