Otan afirma que Suécia cumpriu obrigações para integrar a aliança

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, fez um apelo neste domingo ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, para que retire o veto à candidatura da Suécia à aliança militar, alegando que Estocolmo cumpriu as exigências de Ancara.

A Turquia bloqueia há 13 meses a entrada da Suécia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), por considerar o país muito benevolente com os ativistas curdos que abriga em seu território, pessoas que Ancara classifica como "terroristas".

"A Suécia adotou medidas concretas e significativas para responder às preocupações da Turquia", disse Stoltenberg à imprensa antes de uma reunião com Erdogan, que tomou posse no sábado para o terceiro mandato presidencial, que vai até 2028.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A Suécia cumpriu com suas obrigações", insistiu o secretário-geral da Otan, que compareceu à cerimônia de posse de Erdogan ao lado de dezenas de líderes de todo o mundo.

Turquia e Hungria são os únicos entre os 31 países membros da Otan que ainda não ratificaram a adesão da Suécia à aliança.

A Suécia tinha o objetivo de entrar para a Otan ao mesmo tempo que a Finlândia, que se tornou o 31º membro da organização em 4 de abril.

Com a invasão da Ucrânia por parte das tropas russas, os dois países nórdicos decidiram abandonar a tradicional posição de neutralidade, preocupados com a segurança.

A Otan tem uma reunião de cúpula programada para 11 e 12 de julho na Lituânia. Stoltenberg expressou o desejo de que a Turquia retire o veto à Suécia antes do encontro.

fo/avl/mb/fp