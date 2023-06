Monaco anuncia demissão do técnico Philippe Clement

O Monaco anunciou a demissão do técnico Philippe Clement neste domingo (4), um dia depois da última rodada do Campeonato Francês, que o time do Principado terminou na sexta posição, fora da zona de classificação para as copas europeias.

Clement, de 49 anos, chegou ao clube em janeiro de 2022, mas não resistiu aos maus resultados no final da temporada, após a equipe brigar durante várias rodadas na parte de cima da tabela.

Além do decepcionante sexto lugar na Ligue 1, o Monaco sofreu uma dolorosa eliminação no mata-mata para as oitavas de final da Liga Europa para o Bayer Leverkusen.

Em um ano e meio no cargo, Clement conseguiu levar o Monaco à Liga dos Campeões desta temporada, mas a equipe acabou eliminada na terceira rodada da fase prévia.

