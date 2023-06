Meio milhão de pessoas protestam em Varsóvia contra o governo

Meio milhão de pessoas protestaram neste domingo (4) nas ruas de Varsóvia contra o governo nacionalista populista, a poucos meses das eleições legislativas, de acordo com números divulgados pelas autoridades municipais.

"A prefeitura calcula (a participação) em 500.000 neste momento", declarou à AFP Jan Gabriec, porta-voz dos organizadores da grande passeata, que parece ser a maior realizada desde a queda do comunismo.

A multidão saiu às ruas de Varsóvia neste domingo, convocada pela oposição, para a "maior manifestação em 30 anos", segundo os organizadores, que esperavam 300.000 pessoas.

Procedentes de toda a Polônia, os manifestantes, com bandeiras com as cores polonesas e da União Europeia (UE), responderam a convocação do líder do principal partido de oposição centrista (Plataforma Cívica, PO), do ex-presidente do Conselho Europeu Donald Tusk, para protestar contra "o custo de vida, o golpe e a mentira, e a favor da democracia, eleições livres e da UE".

Em um breve discurso, Tusk destacou que a missão da oposição é de "importância comparável" a das dos anos 1980 e à luta contra o comunismo na época.

A manifestação coincidiu com o 34º aniversário das primeiras eleições parcialmente livres na Polônia, que aceleraram queda do comunismo na Europa.

