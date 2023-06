Mais de 50 soldados da União Africana mortos em ataque no fim de maio na Somália

Ao menos 54 soldados morreram em um ataque no dia 26 de maio contra uma base da União Africana (UA) controlada pelos ugandeses na Somália, informou o presidente de Uganda, Yoweri Museveni.

"Encontramos os corpos de 54 soldados, incluindo um comandante", declarou Musevini.

O grupo radical islâmico Al Shabab, vinculado à Al-Qaeda, reivindicou o atentado, executado em Bulo Marer, 120 km ao sudoeste da capital, Mogadíscio, com um carro-bomba e homens-bomba. O ataque provocou uma intensa troca de tiros.

O grupo Al Shabab luta há mais de 15 anos contra o governo da Somália, apoiado pela comunidade internacional, para instaurar a lei islâmica neste país da região do Chifre da África.

Para enfrentar a rebelião, a UA enviou em 2007 uma força integrada por militares e policiais procedentes de Uganda, Burundi, Djibuti, Etiópia e Quênia. A Missão da União Africana para a Somália (Amisom) recebeu autorização do Conselho de Segurança da ONU.

Em abril de 2022, outra força, denominada Atmis, substituiu a Amisom com o objetivo de transferir todas as tarefas de segurança do país às forças somalis no fim de 2024.

