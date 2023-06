Ibrahimovic anuncia aposentadoria do futebol aos 41 anos

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic anunciou sua aposentadoria do futebol neste domingo, após o último jogo do Milan no Campeonato Italiano.

"É o momento de dizer adeus ao futebol, não só a vocês", disse o sueco de 41 anos no gramado de San Siro, após a vitória dos 'rossoneri' por 3 a 1 sobre o Hellas Verona.

