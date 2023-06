EUA e Arábia Saudita pedem nova trégua 'efetiva' no Sudão

Arábia Saudita e Estados Unidos querem a continuidade das negociações entre os lados beligerantes no Sudão para um novo cessar-fogo "efetivo", afirmou neste domingo a diplomacia do reino do Golfo.

De acordo com a Arábia Saudita, os representantes do exército e dos paramilitares sudaneses ainda estão em Jidá, cidade onde as negociações estão oficialmente suspensas. Os combates, que entram na oitava semana, continuam provocando muitos danos no Sudão.

"Arábia Saudita e Estados Unidos querem a continuidade das negociações entre as duas delegações (sudanesas) para facilitar o envio de ajuda humanitária", afirmou o ministério saudita das Relações Exteriores em um comunicado.

Os países mediadores pediram um "novo cessar-fogo que seja aplicado de forma efetiva", pois as duas tréguas anteriores não foram respeitadas.

Na quarta-feira, o exército abandonou as negociações que deveriam permitir a criação de corredores seguros para civis e o envio de ajuda humanitária. Um dia depois, representantes dos Estados Unidos e da Arábia Saudita anunciaram a suspensão das conversações.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitará a Arábia Saudita de 6 a 8 de junho.

Em sete semanas, a guerra entre o exército, liderado pelo general Abdel Fattah al Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), comandados pelo general Mohamed Hamdan Daglo, provocaram mais de 1.800 mortes e o balanço de mais de 1,5 milhão de deslocados e refugiados.

