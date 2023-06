Djokovic vence peruano Juan Pablo Varillas e vai às quartas em Roland Garros

O sérvio Novak Djokovic, atualmente número 3 do mundo, se classificou para as quartas de final do torneio de Roland Garros neste domingo (4), ao derrotar o peruano Juan Pablo Varillas (94º).

Djokovic fechou o jogo sem grandes problemas em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-2 e 6-2, em uma hora e 57 minutos.

Com esta vitória, o sérvio agora vai disputar as quartas de final em Paris pela 14ª vez consecutiva, somando 17 no total e superando o recorde de Rafael Nadal, que tem 16.

Contra Varillas, primeiro jogador peruano a chegar às oitavas de um Grand Slam desde Jaime Yzaga no US Open de 1994, Djokovic deixou clara sua superioridade, com um tênis sólido e praticamente sem cometer erros.

"É a primeira vez que jogamos, sei que ele é um especialista no saibro, tem um jogo muito consistente. Estou feliz porque com certeza mostrei o nível mais alto nesta semana", comentou o sérvio depois da partida.

O próximo adversário de 'Nole' será o russo Karen Khachanov, que mais cedo eliminou o italiano Lorenzo Sonego por 3 sets a 1.

