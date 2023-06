Dirigentes do Al-Hilal viajam a Paris para fechar contratação de Messi

Dirigentes do clube saudita Al-Hilal viajaram a Paris com o objetivo de fechar a contratação do astro argentino Lionel Messi, informaram neste domingo à AFP duas fontes próximas à negociação.

A comitiva saudita deve se reunir com o pai e empresário de Messi, Jorge Messi, para fechar negócio com o argentino o mais rápido possível, acrescentaram as fontes.

No sábado, o Paris Saint-Germain confirmou a saída de Lionel Messi ao final de seu contrato, que acaba no dia 30 de junho, horas antes de o jogador fazer sua última partida com a camisa do clube, na derrota por 3 a 2 para o Clermont-Ferrand, no Parque dos Príncipes.

"Uma delegação saudita está em Paris com um único objetivo: retornar com o 'sim' oficial de Messi", disse uma fonte próxima ao Al-Hilal.

Outro representante a par das negociações confirmou: "Estamos na etapa final do acordo".

"Se tudo correr bem, Messi vai assinar seu novo contrato e o Al-Hilal fará o anúncio antes do fim de semana", acrescentou.

Além do futebol saudita, o nome do argentino também foi vinculado nas últimas semanas ao Barcelona, onde se formou e conquistou todos os títulos possíveis.

Também foi especulada uma ida à MLS dos Estados Unidos, para defender o Inter Miami, propriedade do ex-jogador inglês David Beckham.

