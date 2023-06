Deslizamento de terra deixa 19 mortos no sudoeste da China

Um deslizamento de terra neste domingo (4) na província de Sichuan, sudoeste da China, deixou 19 mortos, informou a imprensa local.

O canal estatal CCTV afirmou que 19 pessoas morreram e que "as buscas e trabalhos de resgate foram concluídos". Também anunciou uma investigação sobre as causas do deslizamento.

O acidente aconteceu no topo de uma montanha, em uma área de exploração florestal perto da cidade de Leshan.

O deslizamento aconteceu em uma área que fica a 240 quilômetros da capital provincial, Chengdu.

